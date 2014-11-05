Автоугонщиков задержали в Уссурийске
Ночью в отдел полиции поступило сообщение жителя села Михайловка об угоне автомобиля марки Nissan Sunny. Ориентировка с техническими характеристиками автомашины была передана всем нарядам наружных служб.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на rosgvard_prim, через несколько часов сотрудники вневедомственной охраны города Уссурийска, находясь на маршруте патрулирования, заметили похищенную иномарку. Автомобиль двигался по улице Короленко. На требования стражей порядка об остановке водитель адекватно отреагировал и припарковался на обочине. В салоне седана находились двое 17-летних жителя села Михайловки. Документов на автомобиль у водителя не оказалось. Задержанные рассказали, что накануне ночью «позаимствовали» автомобиль у знакомого.
Для дальнейшего разбирательства подростки были доставлены в отдел полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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