«Вести: Приморье»: Мечты приморских сирот сбываются
Семеро сирот из приморской глубинки получили ключи от квартир. Мечта о собственном доме сбылась благодаря федеральной программе. Муниципалитеты по заказу администрации края сами подбирали жилье. Однокомнатные квартиры на этот раз приобретены в поселке Смоляниново. Многоэтажку ввели в строй в прошлом году. О счастливых новоселах смотрите в программе «Вести: Приморье» в 14.25 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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