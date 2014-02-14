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Олег Кожемяко предлагает передать здания ДВФУ в ведение Приморского края

Олег Кожемяко предлагает передать здания ДВФУ в ведение Приморского края

Фото: newsvl.ru

Передачу Приморскому краю зданий Дальневосточного федерального университета, расположенных в центре Владивостока, обсудил Губернатор Олег Кожемяко с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ходе рабочей встречи стороны затронули вопросы, связанные с управлением имуществом Дальневосточного федерального университета. Так, по инициативе Олега Кожемяко предлагается перераспределить объекты на Мордовцева, 12 и Океанском проспекте, 19 между Российской Федерацией и Приморским краем для более эффективного использования этих площадей.

Как отметил глава региона, после переезда университета на остров Русский здания бывших учебных корпусов долгое время не используются. По его мнению, передача их в ведение края решит вопросы нехватки как административных площадей, так и помещений для социально значимых объектов.

«Мы предложили передать Администрации края те здания, которые на сегодняшний день не задействованы. В них можно было бы разместить земельное управление Владивостока, другие службы, что было бы удобно жителям региона. В целом, я думаю, эти объекты должны быть более рационально использованы, в том числе под какие-нибудь социальные нужды. В частности, на Океанском проспекте, 19 два хороших спортивных зала, которые будут востребованы нашими детьми и спортивным сообществом», – заявил Олег Кожемяко.

В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве по данному вопросу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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