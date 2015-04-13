Лихого приморского бандита из 90-ых депортировали из Испании в Россию

5 июня в Россию из Испании в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован 52-летний житель Приморского края, который обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьей 102 УК РСФСР, а также частью 2 статьи 105, частью 2 статьи 209, частью 3 статьи 222 УК РФ.



По имеющейся информации, в период с 1994 по 1998 год фигурант являлся участником организованной устойчивой вооружённой группы и вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений на территории города Уссурийска Приморского края. Злоумышленники незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые затем использовали для совершения преступлений. Так, в 1994 году ими было организовано вооруженное нападение на жителя Уссурийска, в результате которого пострадавший получил огнестрельное ранение.



На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году. Трое мужчин, вооружившись автоматом и пистолетом ТТ, напали на гражданина в районе Солдатского озера в городе Уссурийске и расстреляли его автомобиль. От полученных ранений потерпевший скончался.



В 2013 году сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России задержаны руководитель и активные участники банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых – житель Уссурийска 1967 года рождения – скрылся от органов следствия. По инициативе УМВД России по Приморскому краю он объявлен в межгосударственный розыск. В дальнейшем была получена информация о том, что фигурант под вымышленным именем с паспортом гражданина Киргизской Республики находится в Испании. В результате взаимодействия правоохранительных органов двух стран разыскиваемый задержан в городе Аликанте Королевства Испании», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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