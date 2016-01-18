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Во Владивостоке перекрыли движение по объездной трассе

Во Владивостоке перекрыли движение по объездной трассе

В связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге Де-Фриз - Седанка – Патрокл произошли автоаварии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ГИБДД г.Владивосток.

Причиной дорожно-транспортных происшествий послужил густой туман, ухудшающий видимость, а также несоблюдение участниками дорожного движения безопасных дистанции и скоростного режима.

На места происшествий оперативно прибыли наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции для оформления ДТП, выяснения обстоятельств происшествий, регулирования движения и оказания помощи водителям. 

По предварительной информации, в результате автоаварий никто не пострадал. Автомашины получили механические повреждения.

В настоящее время перекрыто движение транспортных средств на трассу Де-Фриз - Седанка – Патрокл.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз - Седанка – Патрокл, использовать альтернативные маршруты движения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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