Во Владивостоке перекрыли движение по объездной трассе
В связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге Де-Фриз - Седанка – Патрокл произошли автоаварии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ГИБДД г.Владивосток.
Причиной дорожно-транспортных происшествий послужил густой туман, ухудшающий видимость, а также несоблюдение участниками дорожного движения безопасных дистанции и скоростного режима.
На места происшествий оперативно прибыли наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции для оформления ДТП, выяснения обстоятельств происшествий, регулирования движения и оказания помощи водителям.
По предварительной информации, в результате автоаварий никто не пострадал. Автомашины получили механические повреждения.
В настоящее время перекрыто движение транспортных средств на трассу Де-Фриз - Седанка – Патрокл.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по автодороге Де-Фриз - Седанка – Патрокл, использовать альтернативные маршруты движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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