Гималайские медвежата-сироты набирают форму в реабилитационном центре

Гималайские медвежата-сироты, проходящие реабилитацию в селе Алексеевка, подрастают и набирают вес. Работники центра «Тигр», которые ухаживают за найденышами, отмечают, что эти «дети» никогда не отказываются от еды: «Наши медвежата никогда не говорят: «Не хочу, не буду!». Все это потому, что мы готовим вкусно и, если что, сосед всегда рядом!»

Медвежата получают четыре вида круп (овсяная, пшеничная, кукурузная и гречневая) в детской молочной смеси с добавляем яиц, рыбьего жира и витаминного комплекса.

Белогрудки съедают 25 литров питательной каши в день, а в неделю получается 175 литров. «Малыши весят уже от 8 до 10 кг! Когда они только поступали в центр совсем комочками, некоторые из них не дотягивали и до 1,5 кг. Самый маленький медвежонок весил всего 1,2 кг», - говорят в центре «Тигр».

Напомним, в этом году в реабилитационный центр в селе Алексеевка попали шестеро гималайских медвежат.

Первое животное привезли на реабилитацию из Кировского района в феврале – 1,5-месячный белогрудка остался сиротой по вине браконьера, который убил медведицу. Двух медвежат забрали у пасечника в Чугуевском районе в марте. Через несколько дней в Дальнегорском районе нашли еще одну маленькую медведицу. Пятого медвежонка-сироту обнаружили полицейские в картонной коробке на обочине дороги в Спасском районе. Шестого сироту обнаружили жители Ольгинского района Приморского края в огороде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]