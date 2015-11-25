Экс-главу подразделения РЖД во Владивостоке отправили под домашний арест по делу о многомиллионных взятках

Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трех диспетчеров станции Хабаровск-2, которые являются фигурантами дела о взятках на 3,5 млн рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

«Сотрудники РЖД – трое маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск-2, бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций – отправлены под домашний арест», – сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным следствия, фигуранты дела систематически получали от транспортных компаний взятки за ускоренную подачу и уборку железнодорожных вагонов. Общий размер взяток составил около 3,5 млн рублей.

Сейчас проверяется причастность к коррупции еще одного сотрудника из руководства Дальневосточной железной дороги.

Ранее на этой неделе в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске прошли обыски. Как отметили в ведомстве, в рамках расследуемого дела было проведено более 50 обысков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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