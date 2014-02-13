Встречу с приморскими победителями и финалистами олимпиады «Я профессионал» провели во Владивостоке. После победы в конкурсе студентам предоставили возможность не только пройти практику в крупнейших компаниях страны, но и получить свою первую зарплату.

Максим Синцов — молодой программист. Он студент, но успешно обучает машины на кафедре и даже разрабатывает собственных киборгов. Недавно юный талант занял второе место в направлении «робототехника» на всероссийской олимпиаде.

Максим Синцов, серебряный призер олимпиады «Я профессионал» в направлении «Робототехника»: «В финале два робота, двух участников, должны были сражаться в теннис друг против друга. Видишь, что прямо точно такие же ребята. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Можно сравнить себя со всей страной».

С главной студенческой олимпиады приморцы привезли почти сотню медалей. Среди победителей и Антон Сыркин. Он разработал электронную систему обучения и продвижения по карьерной лестнице. О своем проекте говорит с гордостью, называет его социальным лифтов для молодых специалистов.

Антон Сыркин, победитель олимпиады «Я профессионал» по направлению «Управление персоналом»: «Победа в олимпиаде дала мне возможность этим летом пройти оплачиваю стажировку в банке, возможность поступить в магистратуру практически любого вуза страны. При поступлении вы получаете 100 баллов и не проходите вступительные испытания».

Участие в олимпиаде также дает возможность получить денежную премию и поступить в магистратуру ведущих вузов страны. Но главное, как говорят сами студенты, — профиль в национальной базе молодых специалистов, где крупные российские компании могут предложить не только стажировку, но и постоянное место работы.

Ирина Медведева, врио вице губернатора Приморского края: «Мы очень надеемся, что если это будет популяризировано у студентов, в следующем году у нас будет большее количество участников. Потому что это очень важный шаг. А больше всего мы надеемся, что ребята, получив такую классную поддержку и получив хорошие знания, останутся в Приморском крае».

Приморские вузы присоединились к организаторам олимпиады. Благодаря этому дальневосточники смогли принять участие в соревнованиях, не выезжая в центральную часть страны.

Андрей Шушин, проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ: «Всего олимпиада проводилась по 54 направлениям подготовки. Мы приняли здесь у нас студентов нашего региона по 34».

Сейчас организаторы олимпиады готовятся к следующему, третьему сезону проекта. Студенты в свою очередь,уже придумывают новые проекты, чтобы приятно удивить преподавателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]