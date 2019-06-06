Семеро сирот из Шкотовского района получили ключи практически в новостройке. Мечта о собственном доме сбылась, благодаря федеральной программе. Муниципалитеты, по заказу администрации края, сами подбирали жильё.

Семеро счастливых. Поддержка государства, без лишних сантиментов, рывок в новую жизнь. Шкотовский район, с тех пор как программа перешла к муниципалитетам, успел освоить 20 миллионов рублей из краевого бюджета. И новостройки в Смоляниново - далеко не вся социальная поддержка.

Виктор Михайлов, глава Шкотовского муниципального района: «Мы будем помогать в учебе, в трудоустройстве. Вот у нас сейчас строятся два порта. Будут организованы курсы по подготовке, особенно рабочих специальностей».

С торжества новоселья - сразу к себе домой. Настя Польщинкова недавно 20 лет отметила. В конце июня получает диплом юриста. Счастлива. Родительское тепло и домашний уют, которых ей так не хватало в детстве — всё это возможно теперь, в собственной квартире.

Анастасия Польщинкова, новосёл: «Все такое новенькое, чистенькое! Хорошо! Мечтаю о большой семье! Что еще нужно для девушки!»

Переезд планирует после защиты. Тогда уже дипломированный специалист и на работу устроится, и планировкой займется.

Анастасия Польщинкова, новосёл: «Кухня! Чтобы уютно, хорошо с детьми было. Семья — хорошо! Даже когда родным рассказывала, все такие: «О! Кухня большая! Хорошо! Все рады!».

На обеспечение жильем детей-сирот в бюджете Приморья заложено около миллиарда рублей. И эти средства районы осваивают самостоятельно. Подобрать могут квартиры, частные дома, с выполнением всех условий по благоустройству. С 1 января муниципалитеты проводят торги.

Наталья Бондаренко, и.о. директора департамента образования и науки Приморского края: «На сегодняшний день 381 квартира приобретена и уже 116 комплектов ключей выдано счастливым жильцам. Это приобретение квартир. Есть еще такая мера поддержки — выдача сертификатов. Мы планируем в этом году выдать 110 сертификатов. Сертификаты выдаются ребятам. И они выбирают жилье».

Через пять лет, по закону, квартира в Смоляниново станет собственностью Насти. А пока 20-летняя студентка, под присмотром опеки, будет осваиваться в ней и строить взрослую жизнь. В Шкотовском районе в очереди за квадратными метрами еще 153 сироты. Для них ищут подходящие варианты. И к 2020-му году обещают выполнить программу в полном объеме.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]