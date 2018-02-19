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Собака Торнадос «оборвала» телефонную связь постояльцам СИЗО во Владивостоке

Собака Торнадос «оборвала» телефонную связь постояльцам СИЗО во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по ПК

В СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю служебная собака по кличке Торнадос помогла пресечь передачу крупной партии запрещенных предметов на режимную территорию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

При досмотре прилегающей к учреждению режимной территории сотрудники обнаружили полиэтиленовый сверток с 20 сотовыми телефонами и шестью зарядными устройствами. Найти запрещенные предметы помогла служебная собака Торнадос. Все материалы по данному факту переданы в ОМВД.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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