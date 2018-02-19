Собака Торнадос «оборвала» телефонную связь постояльцам СИЗО во Владивостоке
В СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю служебная собака по кличке Торнадос помогла пресечь передачу крупной партии запрещенных предметов на режимную территорию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
При досмотре прилегающей к учреждению режимной территории сотрудники обнаружили полиэтиленовый сверток с 20 сотовыми телефонами и шестью зарядными устройствами. Найти запрещенные предметы помогла служебная собака Торнадос. Все материалы по данному факту переданы в ОМВД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.05.2019 Служебная собака Вольт нашла на прилегающей к уссурийской колонии территории три телефона
-
07.12.2018 В СИЗО Уссурийска неизвестные пытались подкинуть алкоголь
-
14.08.2018 Собака Айкью предотвратила передачу свертка с запрещенными предметами приморским заключенным
-
28.05.2018 Служебная собака Мезон помогла предотвратить передачу запрещенных предметов в исправительную колонию Приморья
-
09.04.2018 Собака Терри помогла предотвратить передачу партии запрещенных предметов в лечебно-исправительное учреждение
-
19.02.2018 Собака Терри помогла пресечь передачу запрещенных предметов в исправительное учреждение
Добавить комментарий