В пятницу туман ослабеет во Владивостоке

Сегодня, 6 июня, континентальные районы Приморья будут находиться в поле пониженного атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные дожди. Над северными районами к вечеру будет развиваться конвективная облачность, возможны сильные дожди с грозой. В континентальной части края будет прохладнее на 2–4 градуса, а в прибрежных районах и Приханкайской равнине, куда выносится воздух с моря, низкая облачность, и не выше +11…+18 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в пятницу, 7 июня, интенсивность и площадь распространения дождей уменьшится. В ночные часы температура воздуха в пределах +8…+14 °С, на востоке края +3…+6 °С. Максимальная температура повысится.

Во Владивостоке сегодня сохранится туман, временами морось. Температурный фон невысокий, +12…+15 °С. Завтра днём туман ослабеет. В ночные часы температура воздуха не изменится, днём будет немного теплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]