Анонс на 7 июня

7 июня в 12.00 − Библиотека «БУК» (Светланская, 55) − встреча «Do you speak english?».

7 июня в 17.30 − с/к «Олимпиец» (Батарейная, 2) − баскетбол МЛБЛ. Финал Дальнего Востока 18/19.

7 июня в 18.00 − Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − концертная программа «Посвящение поэту».

7-9 июня в г. Владивосток, с/к «Олимпиец», стадион «Динамо» - Краевой фестиваль ВФСК ГТО среди школьников. Открытие 7 июня в 10.00 в с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2).

7-9 июня в г. Уссурийск - Открытое Первенство Приморского края по конному спорту, дисциплина конкур.

7-10 июня в г. Владивосток - Мотоспорт. Чемпионат Приморского края по эндуро.

7 июня − Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

7 июня − День краудфандинга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]