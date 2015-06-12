Анонс на 7 июня
7 июня в 12.00 − Библиотека «БУК» (Светланская, 55) − встреча «Do you speak english?».
7 июня в 17.30 − с/к «Олимпиец» (Батарейная, 2) − баскетбол МЛБЛ. Финал Дальнего Востока 18/19.
7 июня в 18.00 − Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − концертная программа «Посвящение поэту».
7-9 июня в г. Владивосток, с/к «Олимпиец», стадион «Динамо» - Краевой фестиваль ВФСК ГТО среди школьников. Открытие 7 июня в 10.00 в с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2).
7-9 июня в г. Уссурийск - Открытое Первенство Приморского края по конному спорту, дисциплина конкур.
7-10 июня в г. Владивосток - Мотоспорт. Чемпионат Приморского края по эндуро.
7 июня − Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
7 июня − День краудфандинга.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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