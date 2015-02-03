Блюда из баранины неподтвержденного качества готовили в двух кафе Владивостока
В рамках проверки, проведенной должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку, в двух кафе Владивостока выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил хранения, переработки и реализации мяса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В рамках проверки двух кафе, расположенных на улицах Воропаева и Березовая во Владивостоке, выявлено хранение мясной продукции (баранина и фарш мясной) общим весом 43,5 кг в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки изготовителя и ветеринарного клейма. Из этого мяса готовились блюда для посетителей кафе. Продукция была арестована и помещена на ответственное хранение.
В отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. После рассмотрения дел нарушители выплатят штрафы, а небезопасная продукция будет уничтожена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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