Приморцы выбирают электронные больничные листы

Каждый третий листок нетрудоспособности, или проще говоря, больничный в Приморье оформляется в электронном виде. В настоящее время в крае выдано 100 тысяч таких листов.

Как сообщили в администрации края, электронный документооборот уверенно теснит бумажный, в том числе в оформлении электронных листков нетрудоспособности. С начала реализации проекта, с 1 июля 2017 года, в крае оформлено уже 100 тысяч больничных, тогда как в марте это число было только около 70 тысяч.

В Приморском крае уже имеют возможность выдавать такие больничные 215 медицинских организаций – 92 краевых, 13 ведомственных и 110 частных клиник.

ЭЛН оформляется врачом, заверяется электронными подписями медицинской организации и направляется в информационную базу Фонда социального страхования (ФСС). Врач после оформления ЭЛН выдает пациенту листок с его номером. Работодатель скачивает ЭЛН, формирует и направляет в ФСС реестр для выплаты пособий. Пациент может увидеть информацию об электронном больничном и выплате пособия в личном кабинете застрахованного лица фонда www.cabinets.fss.ru.

В 2018 году Приморское региональное отделение фонда перечислило работающим гражданам 4,1 миллиарда рублей в качестве пособий по временной нетрудоспособности. В первом квартале текущего года оплачено 88 тысяч больничных листов (из них 27 тысяч электронных) на сумму 1,3 миллиарда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]