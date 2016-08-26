12 многодетным семьям Приморья уже одобрили ипотеку под 5 и 6% годовых
С начала года 12 многодетным семьям Приморья одобрен займ на приобретение жилья под 5% и 6% годовых или рефинансирована действующая ипотека.
Как сообщили в администрации края, с начала года в Приморье подано 12 заявлений с пакетом документов. На данный момент семь семей, проживающих во Владивостоке, уже воспользовались льготным ипотечным продуктом. Из них две семьи взяли кредит под 5%, поскольку второй или последующий ребенок родился у них в период с 1 января 2019 года. В пяти семьях, которым одобрена ипотека под 6% годовых, второй или последующий ребенок родился в 2018 году. Нововведение о ставке в 5% распространяется на жителей именно дальневосточных субъектов.
С 1 января этого года у жителей сельских поселений появилась возможность приобретения жилья на вторичном рынке.
Напомним, «Семейная ипотека с господдержкой» – одна из нескольких ипотечных программ, реализуемых КРЖС в Приморском крае. Получить займ на приобретение жилплощади по льготной ставке под 6% годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут семьи не только с двумя и тремя детьми, но также с четырьмя и более.
За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования граждане могут обратиться по адресу: Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а, или заполнив форму на сайте КРЖС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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