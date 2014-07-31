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В Арсеньеве открылся центр робототехники для детей. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Кибер-кружок на муниципальные деньги. В Арсеньеве предпринимателю помогли открыть центр робототехники для детей. Ежегодно власти Арсеньева выдают денежные гранты интересным бизнес-проектам. История успеха одного из них — далее.

Самая важная часть урока — школьникам объясняют, как оживить конструкцию из «Лего». Собранная машина должна ехать, качели — двигаться. Главное здесь — правильно установить мотор и написать компьютерную программу. Без этого робот останется просто игрушкой.

Виталий Васькин, ученик центра робототехники: «Эти шестеренки будут крутить шкивы, и девочка будет шевелиться».

Вместе с детьми искусство робототехники познает основатель кибер-центра Юлия Мищенко. Интерес к роботам появился вместе с ребенком. Теперь сын Юлии — студент-первокурсник технического вуза. А мама — предприниматель. Год назад ее проект кибер-кружка получил денежный грант от городской администрации.

Юлия Мищенко, руководитель детского центра робототехники: «Оборудование очень дорогое, компьютеры, эти наборы очень дорого стоят. И на свои средства тяжеловато было бы в таком масштабе это все сделать».

Одно из условий реализации гранта — создание рабочих мест. Сейчас основам физики, механики и программирования в центре робототехники учат трое преподавателей. На занятия приходят и малыши от четырех лет, и выпускники школ. Такой образовательный проект попал под приоритетное в Арсеньеве направление поддержи социального бизнеса.

Людмила Конечных, начальник управления экономики администрации Арсеньевского ГО: «Арсеньев зависит от градообразующего предприятия, и очень важно в рамках диверсификации экономики города поддерживать малое и среднее предпринимательство, а чтобы повысить уровень комфортности проживания наших жителей, нужно развивать новые услуги: образовательные, по формированию здорового образа жизни».

Механизм поддержки социального бизнеса уже нашел отклик. Денежные гранты дали толчок для развития четырем предпринимателям в Арсеньеве. Сейчас городская администрация вновь объявила конкурс. Уже в сентябре станет известно, какие социальные направления в городе будут развивать его победители.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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