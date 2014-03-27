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Пассажир поезда Владивосток – Новосибирск на ходу выпрыгнул из вагона

Фото: instagram.com/kriminal.blg

Ранним утром в субботу, 1 июня, на участке 7436-го км между станциями Гудачи и Талдан Забайкальской железной дороги погиб 39-летний пассажир поезда Владивосток – Новосибирск. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, мужчина подумал, что пропустил свою остановку, дернул стоп-кран и выпрыгнул из вагона, после чего попал под встречный поезд. Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления СК на транспорте устанавливают все обстоятельства происшествия.

По информации паблика криминальных новостей Амурской области, 1 июня в поезде дальнего следования Владивосток – Новосибирск между проводником и 39-летним пассажиром произошел конфликт. Мужчина подумал, что пропустил свою остановку в Сковородино, устроил панику и побежал в тамбур. Проводница попыталась помешать дебоширу, но он успел дернуть стоп-кран.

Работница РЖД побежала за помощью в штабной вагон. Вернувшись и осмотрев все вокруг, в том числе подвагонное пространство, беглеца проводники не обнаружили; боковая дверь, выходящая в междупутье, была открыта. Позже тело мужчины в колее нечетного пути обнаружил машинист идущего следом резервного локомотива.

В пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте изданию «Амур.инфо» информацию об инциденте подтвердили. По сведениям ведомства, свою остановку в Сковородино он не пропустил. Скорее всего, так ему показалось, поэтому он и сорвал стоп-кран. Не дождавшись остановки поезда, мужчина открыл дверь рабочего тамбура и спрыгнул. Также в МВД на транспорте отметили, что открытого конфликта у пассажира с проводниками не было.

В настоящее время инцидент проверяет Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. По информации ведомства, инцидент произошел 1 июня в 4:05 по местному времени.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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