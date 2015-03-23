В Приморье пьяный водитель "Тойоты Марк-2" врезался в забор частного дома

В городе Артеме экипаж ДПС обратил внимание на автомашину "Тойота Марк 2", которая двигалась по проезжей части дороги, нарушая Правила дорожного движения. Требование сотрудников полиции остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование транспортного средства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, в районе дома № 3 по улице Чапаева водитель автомашины "Тойота Марк-2", не справившись с управлением, въехал в забор частного дома.

За рулем транспортного средства находился 26-летний житель Артема. От водителя исходил запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

Также у водителя не было при себе свидетельства о регистрации транспортного средства, отсутствовал страховой полис.

На момент ДТП стаж вождения виновника автоаварии составил 10 лет. В 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги

Автомашина поставлена на стоянку временного задержания.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении злостного нарушителя Правил дорожного движения составлено четыре административных протокола: по статье 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования об остановке транспортного средства), статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), статье 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения).

Также выяснилось, что у жителя Артема имеются неоплаченные штрафы за предыдущие нарушения ПДД. По данному факту составлен административный протокол по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Правонарушителю также предстоит выплатить материальный ущерб, причиненный в результате автопроисшествия владельцу дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru