Ремонт дорог в Артеме и Шкотовском районе начнется в ближайшее время

Определены подрядчики на проведение ремонта дорог в Артемовском городском округе и Шкотовском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начнутся в ближайшее время.

Как сообщили в администрации Приморского края, в Артеме в этом году в рамках нацпроекта предстоит отремонтировать участки улично-дорожной сети общей протяженностью 8,4 километра, в Шкотовском районе – 21,8 километра.

В Артем зайдут два подрядчика – компании “Спецсу” и “ТехноCтрой ДВ”. В Шкотовском районе работать по контракту будет “Строительное управление №1”.

Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]