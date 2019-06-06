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Программа "1000 дворов" реализуется на Русском острове. Видеорепортаж Александры Мостовой

В Приморье продолжают реализовывать программу «1000 дворов». Только что в Уссурийске сдали первые объекты — благоустроили восемь придомовых территорий. Ремонтом занимаются не только в крупных городах, но и в небольших поселениях. Работы идут и острове Русский в посёлке Подножье.

Ещё год назад на Экипажной не было ни асфальта, ни детской площадки. А сейчас — качели, заасфальтированная дорога, благоустроенный сад. Работы ещё продолжаются. Этот микрорайон ремонтируют по программе «1000 дворов». Местные жители до сих пор не верят своему счастью.

С жителями Экипажной пообщался глава города. Олег Гуменюк лично проверил, как идёт ремонт. По программе «1000 дворов», дому выделили около миллиона рублей. Однако на комплексное благоустройство этих средств не хватило. И из городского бюджета добавили 800 тысяч. Сейчас в планах у мэрии — благоустроить территорию возле соседней школы.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Там у вас тропинка есть, мы ее благоустроим, отсыпим крошкой, трубу проложим и к школе тротуар продолжим, возле школы благоустроим остановку. На протяжении дороги мы поставим светильники, и также у нас в планах: два сквера будет у вас там, где пушка».

Лестницу, на которое люди падали не один раз, не ремонтировали больше 10 лет. Но, благодаря программе, всё изменилось. И теперь — это местная достопримечательность.

Местный житель: «У нас очень красивая лестница сделана, это шедевр, к нам все приходят посмотреть, потому что мы первые на Экипажной в этом проекте, и люди приходят и говорят: как у вас хорошо, как у вас красиво, как у вас здорово. Вы просто можете управлять компанией. Это программа, которая позволила получить нам такую хорошую дорогу».

Сейчас на Русском острове планируют отремонтировать ещё три дороги, а также запустить новые автобусы на Подножье.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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