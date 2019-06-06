Скрытая опасность: что нужно знать, чтобы избежать "дорожных ловушек"

За прошлое лето в Приморском крае зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, двое несовершеннолетних погибли, 131 получили различные травмы. Смертельные ДТП зарегистрированы в Черниговском районе и Владивостоке. Как уберечь детей в летние каникулы от беды? Об этом шла речь в прямом эфире программы "Вести: Приморье" на телеканале "Рососия-1". На вопросы отвечала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по Надеждинскому району Юлия Короткова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]