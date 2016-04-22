Полиция: движение на трассе Де-Фриз–Седанка–Патрокл во Владивостоке восстановлено 

Движение на трассе Де-Фриз–Седанка–Патрокл во Владивостоке восстановлено.

Как сообщалось ранее, в результате тумана и невнимательности водителей произошли восемь автоаварий на трассе Де-Фриз-Седанка–Патрокл. В результате повреждены 25 автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на места происшествий, оказали помощь водителям, попавшим в затруднительную ситуацию. Пострадавших в результате автоаварий нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Некоторые водители в результате серьезных поломок были вынуждены воспользоваться помощью эвакуаторов.

Из-за густого тумана в целях исключения возникновения аварийных ситуаций движение транспортных средств на трассе Де-Фриз - Седанка – Патрокл было перекрыто.

В настоящий момент движение автотранспорта на автодороге восстановлено, осуществляется в штатном режиме. Полиция просит водителей автотранспорта быть предельно внимательными, соблюдать безопасный интервал до впередиидущего транспортного средства, не нарушать скоростной режим.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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