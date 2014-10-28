Владивостокский дворец детского творчества на Покровском парке должен превратиться в «Кванториум» — современный и высокотехнологичный технопарк для развития творческого и инженерного потенциала детей. В здание зашли строители, но большой ремонт обернулся скандалом. Почему городская общественность, архитекторы и историки забили тревогу?

Анна Мялк, эксперт государственной историко-культурной экспертизы: «Это уникальное строение, как минимум в масштабах Дальнего Востока. До Урала такого повторения нет».

Дворец пионеров давно нуждался в масштабно ремонте. Но замена инженерных сетей и обновление интерьеров городскому бюджету обошлось бы в копеечку. Поэтому решение включить его в федеральный проект и сделать здесь «Кванториум» весьма своевременно и такой случай упускать нельзя.

Оксана Соловьева, директор городского Дворца детского творчества: «На 73 млн оборудования закупается. Для Владивостока это настоящая удача».

Его проект разработали в Москве в '72-м под руководством испанского архитектора Антонио Михе. Его наградили орденом Дружбы народов, а во Владивостоке появилось здание в стиле советского модерна, и к его ремонту приступили с размахом.

Оксана Соловьева, директор городского Дворца детского творчества: «Госэкспертиза оценила и никаких нарушений выявлено не было. В связи с тем, что мы не были включены в реестр объектов культурного наследия к проекту требования не предъявлялись».

Анна Мялк, эксперт государственной историко-культурной экспертизы: «Имеется заключение экспертов-искусствоведов аттестованных Министерством культуры в которых также говориться, что ансамбль Дворца пионеров представляет историко-культурную ценность! Они говорят, что сохранят произведения монументально-декоративного искусства, но про сохранность интерьеров, которые являются неотъемлемой частью произведений они умалчивают».

Максим Каленник, корреспондент: «Но без потерь уже не обошлось. Первое, что уничтожили строители, это уникальный фонтан, облицованный кубиками из смальты. Но зато теперь можно водить хороводы».

Решение засыпать чашу фонтана в администрации города объясняют тем, что его восстановление не возможно. Ссылаются на заключение консалтинговой компании «Арктур Эксперт». И это несмотря на то, что профессиональные архитекторы и инженеры над этим заключением откровенно смеются. Фонтан еще можно откопать, но и сейчас отношение к тому, что надо беречь, отсутствует.

Знал бы Антонио Михе, как поступают в далеком Владивостоке с его подарком. Городская общественность требует, пока не поздно, внести корректировки в планы по ремонту.

Анна Мялк, эксперт государственной историко-культурной экспертизы: «Россия стала для него второй родиной. Сейчас он очень преклонных лет, но он жив! И если забегать вперед, то все решения по преобразованию его произведения должны быть с ним согласованы. Это гражданский кодекс».

Приморское отделение Общероссийской ассоциации искусствоведов провело экспертизу проекта большого ремонта и предложило ряд рекомендаций по срочному внесению изменений. Но прислушаются ли к ним в администрации города — вопрос открытый.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]