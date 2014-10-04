В акватории Владивостока затонул катер: трое пассажиров спасены, четвертого ищут

6 июня в 22.40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе острова Уши в бухте Новик затонул катер, на борту которого находилось четыре человека.

Сотрудники МЧС России достали из воды двоих мужчин 1978 и 1969 годов рождения и доставили их на берег, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поиск остальных пострадавших был затруднен малыми глубинами и подводными рифами.

В 01.00 на берегу острова Русский был обнаружен третий пассажир катера 1970 года рождения.

Состояние всех трех граждан удовлетворительное. Медицинская помощь им не понадобилась.

На поиски четвертого мужчины вышли спасатели Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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