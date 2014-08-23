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В Приморье охранники рыбодобывающей компании угнали автомобиль с парковки предприятия

В Приморье охранники рыбодобывающей компании угнали автомобиль с парковки предприятия

Фото: Комсомольская правда

В дежурную часть Находкинского ЛО МВД России на транспорте поступило заявление от представителя одной из рыбодобывающих компаний о пропаже автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 32-летний житель города Владивостока и 26-летний житель города Уссурийска, являясь охранниками на данном предприятии, угнали автомобиль с парковки. После чего, управляя данным автомобилем совершили дорожно-транспортное происшествие.  

Следователями следственного отдела Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем). 32-летний житель города Владивостока и 26-летний житель города Уссурийска, являясь охранниками на данном предприятии, угнали автомобиль с парковки. После чего, управляя данным автомобилем совершили дорожно-транспортное происшествие. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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