В Приморье охранники рыбодобывающей компании угнали автомобиль с парковки предприятия

В дежурную часть Находкинского ЛО МВД России на транспорте поступило заявление от представителя одной из рыбодобывающих компаний о пропаже автомобиля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 32-летний житель города Владивостока и 26-летний житель города Уссурийска, являясь охранниками на данном предприятии, угнали автомобиль с парковки. После чего, управляя данным автомобилем совершили дорожно-транспортное происшествие.

Следователями следственного отдела Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем). 32-летний житель города Владивостока и 26-летний житель города Уссурийска, являясь охранниками на данном предприятии, угнали автомобиль с парковки. После чего, управляя данным автомобилем совершили дорожно-транспортное происшествие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru