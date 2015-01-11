Во Владивостоке автоледи за рулем "Мазда Просид" после столкновения с "Инфинити" снесла фонарный столб
5 июня утром произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома №18 на улице Верхнепортовой. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, водитель автомобиля "Мазда Просид", женщина 1968 года рождения, при перестроении во вторую полосу движения, не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомашиной "Инфинити", после чего съехала на тротуар и врезалась в столб уличного освещения.
В результате автоаварии водитель "Мазды" получила сотрясение головного мозга и перелом челюсти. Пострадавшая госпитализирована.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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