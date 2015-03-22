Рубрика «PROФИ»: Возвращение уникального кошелькового невода на дальневосточные суда

Программа "PROФИ"

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Если они берутся за дело,то выполняют на все 200%. Они готовы трудиться 24 часа в сутки; порой рискуют своими жизнями и спасают другие. А все потому, что - профессионалы. В нашей рубрике расскажем о профессиях с приморским характером и мастерах с железной закалкой. Мы проведем с ними один день и покажем, как работают настоящие профи!

Если вы знакомы с людьми ярких, необычных, редких, рискованных, творческих, важных профессий - пишите на news@vestiprim.ru. И ваши друзья смогут стать героями нашей новой программы.

Ведущая - Татьяна Дубко.