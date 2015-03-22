Рубрика «PROФИ»: Возвращение уникального кошелькового невода на дальневосточные суда
Промысел рыбы начинается не в море, а на суше — с изготовления снастей. Морская швейная мастерская впечатляет размахом. Огромные площади, бобины канатов и километры сетного полотна, иглы размером с ладонь, чертежи-выкройки и всего восемь специалистов. Этого хватает, чтобы обшить половину судов компании «Доброфлот». Цеху всего шесть месяцев. Он создан на базе основного производства орудий лова, в котором работают 40 человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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