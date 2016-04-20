Мошенник, игравший на родственных чувствах, предстанет перед судом во Владивостоке

Следователем отдела полиции Фрунзенского района УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее в дежурную часть отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) поступили сообщения от жителей краевого центра о фактах мошенничества.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что неизвестный, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял звонки на случайные абонентские номера стационарных телефонов граждан, проживающих во Владивостоке. Имитируя голос родственника, сообщал, что он совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором имеется пострадавший, а затем, вновь изменяя голос и представляясь либо сотрудником органов внутренних дел, либо пострадавшей стороной, подтверждал, что их родственник совершил преступление, в связи с чем задержан сотрудниками полиции. Обвиняемый убеждал лицо, с которым вел разговор, в необходимости передать взятку за освобождение от уголовной ответственности. После выяснения адреса проживания доверчивого гражданина за деньгами приезжал соучастник преступления – 44-летний житель краевого центра. До передачи денежных средств неизвестный всё время находился на связи, не давая жертвам прийти в себя и позвонить родственникам.

Всего на счету подсудимого два преступления. В обоих случаях жертвами злоумышленника становились женщины пенсионного возраста. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 131 тысячу рублей. Противоправную деятельность гражданина пресекли сотрудники полиции.

Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступлений.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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