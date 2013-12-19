Максим Харченко: первые трудности в беспрецедентной экспедиции на SUP
Приморский путешественник Максим Харченко сейчас осуществляет свою беспрецедентную экспедицию на SUP под названием «По следам Капитана Невельского». Начиная от мыса Олимпиады (Приморский край), путешественник идет вдоль материка. Так, 4 июня Максим вышел на связь и сообщил, что находится в первом поселке Находки — Нельма. На пути уже встретилась большая проблема: циклоны, которые обрушились, в частности, на Приморье, бушевали и в море, что осложнило экспедицию.
«На участке от мыса Олимпиады до мыса Золотого застал сильные осадки, на меня едва не обрушилась сильная волна, она был похожа на дома, чуть не попал в переделку. Пришлось экстренно выйти на берег, тут мою жизнь спас обычный жилет, так что не пренебрегайте им никогда! Это был мой первый экзамен, который я прошел. А сегодня был сильный ветер, из-за него потерял термос и еще некоторые вещи. Местные рыбаки дали мне телефон, мы пообедаем, я переведу дух, и сразу же отправлюсь дальше» - рассказал путешественник.
Добавим, Максим Харченко планирует пройти от мыса Олимпиады, на SUP вдоль материка 1000 км на север до мыса Лазарева в Хабаровском крае, а затем перейдет Татарский пролив в самом узком его месте и финиширует на Сахалине.
Экстремалу предстоит два месяца пути на SUP-борде. Будем следить за нашим приморским путешественником и держать с ним связь. А пока всё Приморье держит за Максима Харченко кулачки!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
09.07.2018 Путешественник из Владивостока повторил путь Амурской экспедиции Геннадия Невельского
-
03.03.2019 Приморец отправится на SUP-серфе на Сахалин
-
12.11.2018 Известный российский путешественник прибыл во Владивосток
-
10.06.2017 Во Владивостоке состоится массовый заплыв вдоль мыса Басаргина
-
27.08.2014 Приморский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате России
-
19.12.2013 Лодка "Тургояк" Федора Конюхова ушла с морского пути судов, курсирующих вдоль побережья Чили
Добавить комментарий