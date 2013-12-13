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Во Владивостоке в районе "Дальпресса" ограничат движение транспорта

Во Владивостоке в районе "Дальпресса" ограничат движение транспорта

Во Владивостоке на время проведения земляных работ по строительству кольцевого водопровода с 12 по 27 июня ограничат движение автотранспорта по проспекту Красного Знамени в районе Дальпресса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение и парковку автотранспорта ограничат по проспекту Красного Знамени от пересечения с Иманской до перекрестка с Океанским проспектом. Ограничение введут в 08:00 12 июня и снимут в 23:00 27 июня. Работы будет выполнять «Приморский водоканал». 

Объехать можно по Иманской, Комсомольской и Океанскому проспекту. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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