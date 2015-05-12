В Приморье проходит проверка по факту вымогательства билетов у работника цирка

Полиция Партизанска нашла и доставила в отдел полиции двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве билетов у администратора передвижного цирка шапито «Небо» из Екатеринбурга. На опросе мужчины уверяли стражей порядка, что агрессии не проявляли, сотрудникам развлекательного заведения не угрожали, а просто хотели пообщаться. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, правоохранительные органы проводят проверку после поступления заявления от директора передвижного цирка шапито из Свердловской области Ивана Казанцева, по словам которого, 5 июня у его администратора трое молодых людей пытались выпросить 50 бесплатных билетов стоимостью 50 000 рублей. В противном случае цирку обещали «теплый прием» в других городах Приморского края.

По информации полиции, личности двух участников инцидента были оперативно установлены. Мужчины были найдены, доставлены в отдел полиции и опрошены. Подозреваемые, объясняя свои действия, рассказали, что угроз не высказывали, агрессии не проявляли, а просто подошли к администратору цирка поговорить. По их словам, на вопрос о приобретении билетов на «льготной основе» они получили отказ. После чего, никому не угрожая, они ушли.

Однако администратор цирка успел записать беседу. Аудиозапись стала достоянием общественности.

По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, директор цирка «Небо» из Свердловской области Иван Казанцев приехал в Приморье в гастрольный тур и уже в трех городах у него пытались вымогать бесплатные билеты. В Сибирцево после его отказа дать бесплатные билеты «для пацанов» ему разбили губу, повредили левую ногу и травмировали коленный сустав. Полиция задержала двоих подозреваемых 1992 и 2000 годов рождения. Тогда задержанные сообщили полиции, что директор цирка шапито спровоцировал драку сам, нанеся первый удар. Вскоре директор сообщил о том, что у него снова выпрашивали бесплатные билеты. На этот раз в Кавалерово и Партизанске.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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