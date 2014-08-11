Новости Происшествия

Сегодня, 13:32
 

Водитель «Лексуса» погиб в страшном ДТП в Приморье

Водитель «Лексуса» погиб в страшном ДТП в Приморье

Фото: dps_vl, УМВД по ПК

В селе Осиновка Михайловского района произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.

Установлено, что мужчина 1960 года рождения за рулем автомобиля «Лексус», двигаясь по улице Суворова, в районе поворота на улицу Краснознаменную не справился с управлением, и машина опрокинулась в правый кювет по ходу движения.

В результате автоаварии водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, пассажир госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Также установлено, что водитель «Лексуса» ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение  скоростного режима.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются причины и условия возникновения аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря