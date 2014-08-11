Водитель «Лексуса» погиб в страшном ДТП в Приморье
В селе Осиновка Михайловского района произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.
Установлено, что мужчина 1960 года рождения за рулем автомобиля «Лексус», двигаясь по улице Суворова, в районе поворота на улицу Краснознаменную не справился с управлением, и машина опрокинулась в правый кювет по ходу движения.
В результате автоаварии водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, пассажир госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
Также установлено, что водитель «Лексуса» ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются причины и условия возникновения аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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