Водитель «Лексуса» погиб в страшном ДТП в Приморье

В селе Осиновка Михайловского района произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.

Установлено, что мужчина 1960 года рождения за рулем автомобиля «Лексус», двигаясь по улице Суворова, в районе поворота на улицу Краснознаменную не справился с управлением, и машина опрокинулась в правый кювет по ходу движения.

В результате автоаварии водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, пассажир госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Также установлено, что водитель «Лексуса» ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка. Устанавливаются причины и условия возникновения аварийной ситуации. Назначено проведение ряда исследований.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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