Новости Видео Происшествия

Сегодня, 14:20
 

"Вести: Приморье": Возле острова Уши ведутся поиски мужчины с затонувшего катера

В ночь на 7 июня в бухте Новик в районе острова Уши затонул катер, на борту которого находились четыре человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Троих пассажиров затонувшего катера доставили на берег — их состояние оценивают как удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась. Поиски четвертого мужчины все еще продолжается.

Причины происшествия сейчас выясняет корреспондент программы "Вести: Приморье" Максим Каленник. Подробности смотрите в следующем выпуске в 17.00 на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря