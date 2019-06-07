"Вести: Приморье": Возле острова Уши ведутся поиски мужчины с затонувшего катера
В ночь на 7 июня в бухте Новик в районе острова Уши затонул катер, на борту которого находились четыре человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Троих пассажиров затонувшего катера доставили на берег — их состояние оценивают как удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась. Поиски четвертого мужчины все еще продолжается.
Причины происшествия сейчас выясняет корреспондент программы "Вести: Приморье" Максим Каленник. Подробности смотрите в следующем выпуске в 17.00 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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