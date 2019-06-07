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"Вести: Приморье": Бережливая поликлиника для женщин - на новые технологии перешли врачи роддома №3

Первая "бережливая" женская консультация появилась в Приморье. На новые технологии перешли врачи лечебно-профилактическое учреждение родильного дома № 3 во Владивостоке.

Светлана Сагайдачная, главный врач роддома №3 г. Владивостока: "Мы хотим, чтобы наше учреждение было более комфортным для тех пациентов, которые приходят. Чтобы они у нас не испытывали каких-то трудностей — в осуществлении записи, в осуществлении ожидания на приём к врачу".

Подробности в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" 7 июня в 17.00.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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