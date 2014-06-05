 В отношении яхт-клуба «Семь футов» возбуждено дело из-за мазутных пятен в акватории

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении яхт-клуба «Семь футов» после того, как на акватории были замечены мазутные пятна. Предпринимателям грозит штраф до 100 000 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Мазут на акватории в районе яхт-клуба «Семь футов» жители Владивостока заметили 21 мая. Разноцветное пятно растянулось на 150 метров вдоль береговой линии.

Тихоокеанское морское управления Росприроднадзора акваторию Амурского залива в бухте Федорова обследовали 21 мая в 11 утра, в рамках проверки сообщения граждан.

«В ходе рейда на акватории, прилегающей к гидротехническим сооружениям яхт-клуба «Семь футов» в бухте Федорова, в местах постоянной стоянки морских яхт были обнаружены отдельные пятна характерного радужного цвета, – рассказали специалисты ТМУ Росприроднадзора. – При этом виновник и источник загрязнения морской акватории неустановленным нефтепродуктом не были выявлены».

В отношении владельца причалов яхт-клуба «Семь футов» было возбуждено административное производство по ст. 7.6 КоАП РФ за то, что тот вовремя не ликвидировал загрязнение нефтепродуктами на подведомственной акватории. Для юридических лиц по этой статье предусматривают от 50 000 до 100 000 рублей штрафа или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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