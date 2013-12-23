Олег Кожемяко принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета по нацпроектам

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в заседании консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросу «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов» под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко в четверг, 6 июня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Заседание комиссии Госсовета стало одним из ключевых мероприятий для приморской делегации в первый день ПМЭФ–2019. Его участники – главы субъектов федерации – выступили с докладами о ситуации в регионах, о сбалансированности региональных бюджетов, о финансировании национальных проектов.

Как отмечал Губернатор Приморья, в рамках нацпроектов в крае реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни приморцев – образование, здравоохранение, спорт, культуру, благоустройство, экологию.

В краевом бюджете на 2019 год на реализацию национальных проектов предусмотрено 10,3 миллиарда рублей, из них 6,9 миллиарда – средства федерального бюджета, 3,4 миллиарда – краевого.

6 июня Олег Кожемяко также принял участие в нескольких секциях ПМЭФ, в том числе в международном обсуждении «Российская экономика в поисках стимулов роста». В дискуссии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Эльвира Набиуллина, председатель Банка России Алексей Кудрин и Президент Европейской банковской федерации Фредерик Удеа.

На секции «Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон» Олег Кожемяко представил положительный опыт Приморского края по увеличению турпотока и повышению привлекательности территории. Практика региона была признана одной из лучших в России. Губернатор также выступил с рядом инициатив по либерализации режима въезда туристов на территорию страны.

В первый день были достигнуты и важные договоренности в области социально-экономического развития Приморья. В частности, о создании на территории края крупного международного сельхозхолдинга. Возможность строительства молочных ферм с последующим промышленным производством высококачественного молока для приморцев и экспорта его за рубеж глава региона обсудил с представителями АФК «Система».

Отметим, 6-8 июня делегация от Приморья во главе с Губернатором Олегом Кожемяко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2019, ключевая тема которого «Формируя повестку устойчивого развития».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]