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Ярмарка белорусских производителей начала работу в посёлке Кавалерово. Видеорепортаж Александры Мостовой

Ярмарка белорусских производителей начала работу в посёлке Кавалерово. На ней представлена продукция известных сыродельных и кондитерских заводов. В чем секрет их популярности?

На ярмарке знакомые каждому с детства ароматы. Молочные и мясные деликатесы, приготовленные по традиционным рецептам, отличаются натуральным вкусом и отменным качеством. В эти дни такие популярные продукты доставили в посёлок Кавалерово и открыли здесь ярмарку белорусских товаров. На прилавках - вареные колбасы и сервелаты из лучших сортов говядины и свинины. Мяса в них 80% - никакой сои и красителей. Есть твердые сыры — богатейший источник кальция - и разнообразие сливочных сортов. Настоящая тушенка и сгущенка. А шоколадные конфеты известных белорусских фабрик — гарантия отличного настроения! Продукты приготовлены по ГОСТАМ Советских времён. И их уже оценили покупатели.

- У нас представлены четыре мясокомбината, люди пробуют, и говорят, что как в советское время.

Ознакомиться с гастрономическим ассортиментом и приобрести натуральные продукты в посёлке Кавалерово можно возле Дворца культуры им Арсеньева. Ярмарка будет работать с 9 по 18 июня ежедневно с 10.00 до 18.00.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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