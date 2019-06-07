Первая «бережливая» женская консультация появилась в Приморье. Одной из первых на новые технологии перешло лечебно-профилактическое учреждение родильного дома № 3 во Владивостоке. Здесь принципиально изменили всё: от нумерации кабинетов до технологий наблюдения за пациентами.

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края». Современные технологии призваны беречь время и положительный настрой всех, кто находится в медучреждении, – специалистов и тех, кто обращается к ним за помощью.

Руководство роддома творчески подошло к реализации проекта, и у них это получилось.

Светлана Сагайдачная, главный врач роддома №3 г. Владивостока: «Мы хотим, чтобы наше учреждение было более комфортным для тех пациентов, которые приходят. Чтобы они у нас не испытывали каких-то трудностей — в осуществлении записи, в осуществлении ожидания на приём к врачу. И, конечно же, мы хотим, чтобы они получали медицинскую помощь доступную и качественную. Так мы решили, что мы будем в этом проекте. Мы, можно сказать, напросились к поликлиникам в компанию. Вот. И в общем-то нам практически всё удалось».

Такое преображение заняло всего несколько месяцев. Работа произведена огромная, учли всё — от ремонта мест общего пребывания пациентов до переоснащения кабинетов и реорганизации деятельности всей женской консультации. Не забыли и о самых маленьких посетителях, которые сопровождают своих мам во время их визита к врачу.

Виктория Хасанова, житель г. Владивостока: «Я уже здесь давно не была, но пришла и, конечно, поражена. Во-первых, всё стало освещённое, светлое. Помещения все новенькие. Конечно, то, что было раньше, и то, что сейчас, очень изменилось. И в лучшую сторону. Приятно здесь находиться. Персонал такой улыбается, отзывчивый. Всё, что надо, информацию я от них получила».

Холл и коридоры стали более уютными. Регистратуру перенесли на этаж выше, изменили нумерацию кабинетов и даже поменяли некоторые из них местами – например, перенесли процедурный кабинет в более подходящее для него место, а чтобы снизить период ожидания в утренние часы, выделили на прием вторую медсестру. Найти какой кабинет нужен не составляет труда, понятная и доступная навигация поможет в этом.

Ирина Медведева, врио вице-губернатора Приморского края: «Те темпы, которые взяты на сегодня, конечно же, их никто снижать не собирается. Потому что отклик и граждан, в первую очередь, и сотрудников медорганизации такой. Такая организация работы, такая организация пространства, она имеет только положительное».

В этом году в Приморском крае к проекту «Бережливая поликлиника» присоединятся ещё 20 медицинских учреждений. Это городские и районные поликлиники, и еще одна женская консультация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]