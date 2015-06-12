Анонс на 8 июня

8—9 июня во Владивостоке на о. Русский в ДВФУ (корпус В) будет проходить очный полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

8—9 июня во Владивостоке в концертном клубе Submarine состоится XI Международный Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по воздушной и пилонной акробатике.

8 июня г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Первый этап чемпионата г. Владивостока по автомобильному спорту, дисциплина кольцевые гонки.

8 июня муниципалитеты Приморского край. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

8—9 июня пригород г. Владивостока. Чемпионат и Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию.

8—11 июня г. Спасск-Дальний, тир ДЮСШ (ул. Пионерская, 1). Первенство Приморского края (личное) по пулевой стрельбе среди спортсменов 2002 г.р. и моложе.

8—9 июня г. Владивосток. Краевые финальные соревнования по футболу «Большие звезды светят малым», дивизион Тараса Бурлака (2011 г.р.).

8 июня — Всемирный день океанов.

8 июня — Всемирный день вязания на публике.

8 июня — День социального работника в России.

8 июня — День пивовара в России.

8 июня — День мебельщика в России.

8 июня — Всемирный день петербургских котов и кошек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]