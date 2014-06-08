Анонс на 9 июня

9 июня во Владивостоке в 16.00 в Пушкинском театре пройдет отчетный концерт детской танцевальной студии «Крылья» «Танец как вселенная».

9 июня — Международный день друзей.

9 июня — Международный день архивов.

9 июня — Международный день аккредитации.

9 июня — День работников легкой промышленности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]