Анонс на 9 июня
9 июня во Владивостоке в 16.00 в Пушкинском театре пройдет отчетный концерт детской танцевальной студии «Крылья» «Танец как вселенная».
9 июня — Международный день друзей.
9 июня — Международный день архивов.
9 июня — Международный день аккредитации.
9 июня — День работников легкой промышленности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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