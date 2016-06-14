Анонс на 10 июня
10 июня во Владивостоке стартует общегородской конкурс на звание лучшего садовода и огородника. Победители получат денежные сертификаты номиналом от 15 до 50 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря. К участию не допускаются победители прошлогоднего конкурса. Заявки от конкурсантов будут приниматься с 10 июня по 16 августа в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города по адресу: ул. Ильичёва, 15, каб. 9 и 39, а также по электронной почте sadovodvlad@gmail.com или kokonova@vlc.ru. Подробности об условиях участия и призах можно узнать здесь, уточнить все интересующие вопросы — по телефонам 261-43-96, 261-43-50, 245-40-02 и 8 (914) 739-46-44. Церемония награждения победителей и призёров состоится 7 сентября на празднике, посвящённом Дню садовода и огородника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.03.2018 Дачники Владивостока смогут получить по 30 тысяч рублей
-
03.09.2017 День садовода и огородника отметят во Владивостоке
-
24.08.2017 Лучшие дачники Владивостока получат по 30 тысяч рублей
-
02.09.2016 Анонс на 3 сентября
-
07.07.2016 Дачники Владивостока могут претендовать на приз в 40 тысяч рублей
-
14.06.2016 Смотры конкурса «Мой город у моря» стартуют уже на этой неделе
Добавить комментарий