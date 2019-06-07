Андрей Андрейченко: "Пенсионеры на Дальнем Востоке должны получать больше"
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Государственной Думы РФ (фракция ЛДПР) Андреем Андрейченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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