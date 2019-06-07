В акватории Амурского залива продолжаются поиски пропавшего пассажира затонувшего катера. Троих ранее уже обнаружили и доставили на берег — их состояние оценивают как удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась. Судьба четвертого мужчины до сих пор не известна.

Максим Каленник, корреспондент: "ЧП на воде произошло в прямой видимости от Владивостока, в Амурском заливе, при входе в бухту Новик, это акватория острова Русский. В этом месте находятся так называемые Уши - так, с легкой руки горожан, называются эти скалы, которые на самом деле представляют опасность для морского транспорта.

Поздно вечером, сообщается, что на часах было 10 часов вечера, затонул катер на борту которого было четыре человека. В 22.40 поступил звонок в центр управления МЧС. Сотрудники этого ведомства оказали помощь двум мужчинам 40 и 50 лет, доставили их на берег. И в час ночи на берегу острова Русский обнаружили еще одного мужчину 48 лет. Состояние здоровья всех троих не вызывает опасений, а вот поиски четвертого продолжаются с помощью катеров МЧС.

Кстати, ровно месяц назад в проливе Босфор Восточный под Русским мостом уже было такое же ЧП. Тогда затонул 12-местный катер, обошлось без жертв

Поиски пропавшего мужчины с утонувшего катера осложняются тем, что на месте происшествия очень малые глубины и много подводных рифов и течения".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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