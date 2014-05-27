Соглашение о строительстве владивостокской кольцевой автомагистрали подписано в Петербурге
ИнфраВЭБ (дочернее предприятие ВЭБ.РФ), «Российские автомобильные дороги» и администрация Приморского края в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Владивостокская кольцевая автомобильная дорога». Об этом сообщается в релизе ВЭБ.РФ, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Развитие транспортной инфраструктуры соответствует приоритетам ВЭБ.РФ. При реализации проекта во Владивостоке будут использованы передовые и инновационные технологии. Структурирование проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства», - цитирует пресс-служба слова генерального директора ИнфраВЭБ Юрия Корсуна.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что в текущем году планируется провести предварительные расчеты по строительству магистрали. На 2020 год назначено обоснование цены и следующим шагом станет непосредственно проектирование и строительство дороги.
Также власти Приморья в 2020 году представят правительству обоснование цены строительства моста на остров Елена. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«В ближайшее время мы будем проводить процедуры, связанные с поиском проектных решений по обоснованию цены. В 2020 году уже будем формировать повестку, связанную с проектированием и строительством. Нам сейчас нужно подготовить до июня, я думаю, на это уйдет полгода, месяцев девять, обоснование цены с тем, чтобы потом представить эти материалы в правительство Российской Федерации для выполнения поручений президента по финансированию этого проекта и приступить непосредственно к проектированию и созданию рабочей документации», - рассказал Кожемяко, добавив, что 2020 год будет «стартовой позицией в реализации этого проекта».
Мост на остров Елена должен стать одним из важнейших элементов Владивостокской кольцевой автодороги. Он позволит разгрузить центральные улицы города и район Эгершельда, где находится Владивостокский морской торговый порт. Реализация проекта, по словам Кожемяко, даст возможность порту увеличить грузооборот и доставлять грузы не через центральные улицы города, а в объезд, через остров Русский, а также облегчит движение частного транспорта, в частности, тех автомобилей, которые движутся на выезд из города и в сторону аэропорта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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