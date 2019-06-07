Во Владивостоке отметили юбилей Александра Пушкина. Стихи великого поэта звучали в Пушкинском театре сразу на двух языках — русском и английском. Послушать мировое культурное наследие в исполнении американского гостя собрались дипломаты, бизнесмены и все желающие. О проекте «Пушкин всему миру» рассказывает Елена Штылина.

«Если любишь Пушкина, невозможно не любить Россию» - лозунг Джулиана Генри Лоуэнфельд. Он считается одним из лучших переводчиков произведений русского поэта на английском языке. Появление на публике вызывает бурю аплодисментов, как впрочем и каждое творение Пушкина в исполнении американского мастера слова, композитора, музыканта.

Через 220 лет со дня рождения русского гения его стихи звучат на сцене Пушкинского театра. Причем сразу на двух языках. Пушкинист из Америки эмоционально и пронзительно представляет проект «Пушкин всему миру». Откуда такая любовь к русской поэзии? У Джулиана наш вопрос вызывает одновременно недоумение и улыбку.

Джулиан Генри Лоуэнфельд, переводчик стихов А.С.Пушкина (США): «Как можно Пушкина не любить, да что вы!? Любовь, она итак есть, невозможно не любить Пушкина!»

Трудности перевода американца никогда не пугали. Иностранцу главное сохранить ритм и мелодичность пушкинских строк.

Эндрю Фокс, почетный консул Великобритании во Владивостоке, организатор творческого вечера: «Мы хотим увеличить понимание великого гения для русских и для иностранцев...»

Елена Фокс, организатор творческого вечера: «Пушкин, затрагивая самые тонкие струны души, способен сплотить эти струны на всей планете...»

Связь с русской литературой у Джулиана Генри Лоуэнфельда появилась не случайно. Его прадед Рафаель Левенфельд перевел все произведения Льва Толстого с русского на немецкий. Сам же Джулиан, услышав впервые русскую речь на втором курсе в Гарварде, пообещал обязательно выучить язык Пушкина. С тех пор и продолжается его диалог с великим поэтом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]