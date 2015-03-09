Кинотеатр «Владивосток» атаковали пчелы
Рой пчел облюбовал кинотеатр «Владивосток», находящийся в районе площади Луговой. Насекомые буквально облепили вход в здание в разгар рабочего дня, поэтому охране ничего не оставалось делать, как применить дихлофос.
Корреспонденты «Вестей: Приморье» пытаются выяснить у специалистов, откуда мог взяться рой пчел и что делать, если вы попали в такую же ситуацию, как посетители и работники кинотеатра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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