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Кинотеатр «Владивосток» атаковали пчелы

Рой пчел облюбовал кинотеатр «Владивосток», находящийся в районе площади Луговой. Насекомые буквально облепили вход в здание в разгар рабочего дня, поэтому охране ничего не оставалось делать, как применить дихлофос.

Корреспонденты «Вестей: Приморье» пытаются выяснить у специалистов, откуда мог взяться рой пчел и что делать, если вы попали в такую же ситуацию, как посетители и работники кинотеатра.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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