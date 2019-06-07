Новые дорожные покрытия, остановочные павильоны, фонари - масштабный ремонт пройдет на острове Русский. Видеорепортаж Василия Соколова
На острове Русский началось масштабное переустройство дорог и зон отдыха. На предстоящее лето запланировано заасфальтировать восемь километров, обустроить пешеходные переходы и автомобильные остановки.
Олег Гуменюк, глава г. Владивостока: «Мы дорогу отделали. Там, где это возможно - ямочный ремонт, где возможно - подсыпать к пирсу. Чтобы уже сделали, и дальше двигаться».
Посёлок Поспелово на Русском. Здесь готовят участок протяжённостью в три с половиной километра, чтобы полностью заасфальтировать маршрут от Университетского проспекта до поселка. В самом жилом массиве готовят аварийно-восстановительный ремонт дороги. Еще один участок отремонтируют в этом году в поселке Парис. Всего же в планах городской администрации - уложить на острове Русский новый асфальт на восьми километрах дорог.
Олег Гуменюк, глава г. Владивостока: «У нас такой план — первая дорога, вторая, третья. В этом году у нас — три объекта».
В Поспелово появится новое освещение - 141 фонарь. Их закупят в июле, установят к концу сентября. На главной дороге поселка планируют уложить новый асфальт. Всего - около 17 тысяч квадратных метров, сделать пешеходные переходы, установить павильоны для ожидания автобусов. На такие работы в бюджете города заложено 60 миллионов рублей.
Другая часть работ на Русском — благоустройство зон отдыха и исторических достопримечательностей. Например, бюст Сергея Лазо. На балансе нигде не числится. Но в порядке поддерживать надо.
Сейчас необходимо разобраться с принадлежностью памятников, чтобы навести порядок. Все эти работы не потребуют колоссальных финансовых затрат и на острове появятся два красивых сквера.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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