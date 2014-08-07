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Путин похвалил Приморье

Путин похвалил Приморье

Президент России РФ Владимрр Путин назвал Приморье одним из лидеров по привлечению ивестиции в Российской Федерации. Об этом Глава России заявил,выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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