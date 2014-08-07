Путин похвалил Приморье

Президент России РФ Владимрр Путин назвал Приморье одним из лидеров по привлечению ивестиции в Российской Федерации. Об этом Глава России заявил,выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]