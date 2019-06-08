Командование ВМС США обвинило экипаж БПК "Адмирал Виноградов" в непрофессионализме (видео, фото)
Военно-морские силы США назвали непрофессиональными действия экипажа российского корабля «Адмирал Виноградов» после того, как американский крейсер Chancellorsville внезапно сблизился с ним, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
«Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville», – прокомментировал представитель Седьмого флота США Клэйтон Досс.
По заявлению американских военных, корабль приблизился к крейсеру на расстояние 15-30 метров.
Ранее "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ТОФ сообщали, что "американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем в Восточно-Китайском море".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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