Командование ВМС США обвинило экипаж БПК "Адмирал Виноградов" в непрофессионализме (видео, фото)

Военно-морские силы США назвали непрофессиональными действия экипажа российского корабля «Адмирал Виноградов» после того, как американский крейсер Chancellorsville внезапно сблизился с ним, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville», – прокомментировал представитель Седьмого флота США Клэйтон Досс.

По заявлению американских военных, корабль приблизился к крейсеру на расстояние 15-30 метров.

Ранее "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ТОФ сообщали, что "американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем в Восточно-Китайском море".









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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