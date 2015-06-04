Чрезвычайное проишествие произошло в одном из торговых центров Владивостока

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.



В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение жительницы краевого центра. Девушка сообщила, что неизвестный открыто похитил денежные средства.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили потерпевшую, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что к продавцу торговой точки по упаковке подарков, расположенной в одном из торговых центров на проспекте Красного Знамени, подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы 4 тысячи рублей.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, задержан 46-летний ранее судимый житель Уссурийска, подозреваемый в разбойном нападении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает ответственость в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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